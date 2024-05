Ritorno sui social per Giovanni Allevi che ha parlato della sua malattia e della battaglia che sta portando avanti ormai da tempo.

Era da qualche tempo che non dava aggiornamenti e non faceva riferimenti alla sua condizione di salute. Ora, con un messaggio su Instagram, Giovanni Allevi è tornato a parlare della malattia con cui, di fatto, convive oramai da due anni, un milenoma. L’artista ha deciso di mostrarsi con un sorriso in uno scatto di qualche tempo fa…

Giovanni Allevi e la malattia: il messaggio

Come detto, attraverso un post su Instagram, Allevi è tornato a parlare di sé e della sua lotta contro la malattia dopo un periodo di assenza. L’artista ha scritto: “Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre. Poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non sorridevo così? L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla fronte. Tutto questo per dire che… Devo ricredermi. A Sanremo in conferenza stampa ho affermato che la mia è una malattia cronica che non si vince mai. Può essere anche vero, ma si vince. Si vince tutti i giorni! Giorno per giorno!”.

L’esibizione a Sanremo 2024

Il pianista era stato protagonista, come ha ricordato lui stesso, al Festival di Sanremo 2024. In quell’occasione, nella seconda serata della kermesse musicale, era stato autore di una performance molto emozionante, per i presenti ma anche per se stesso visto che era da tanto tempo che non suonava per una platea così ampia.

All’epoca, Allevi aveva spiegato: “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più un pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto il dolore alla schiena era così forte che non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Poi è arrivata la diagnosi pesantissima […]”. L’artista aveva poi proseguito: “Per ringraziarvi, e per dare speranza a tutti quelli che stanno lottando, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico”.