Sta nascendo una nuova coppia, almeno così sembra. Trovano conferma i rumors su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La nuova segnalazione.

I primi rumors sono iniziati alcune settimane fa, poi la segnalazione smentita. Ora, però, le cose sarebbero nuovamente cambiate con una rivelazione fatta agli amici. Stiamo parlando di Sonia Brugnanelli e Angelo Madonia che, secondo gli ultimi rumors, si starebbero frequentando “in gran segreto”.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: rivelazione degli amici

Sonia Bruganelli

Tra la Bruganelli e Angelo Madonia sembrerebbe esserci del tenero. I due hanno smentito la notizia che li vorrebbe già una coppia e non hanno confermato ufficialmente la loro relazione ma, a quanto pare, si starebbero vedendo da tempo. A rendere nota la vicenda è stato Alessandro Rosica, noto come L’Investigatore Social, sempre molto attendibile e affidabile. Con una storia su Instagram e un post, infatti, l’esperto ha dichiarato: “Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia si frequentano in gran segreto da mesi. Lo hanno rivelato loro stessi ad amici intimi, mentre alle testate dicono di essere solo amici. Cosa ne pensate di questa neo coppia/amici speciali?”.

Le reazioni

Nei commenti alle parole dell’esperto, le reazioni non sono state super felici, anche considerando la differenza d’età tra i due. Inoltre, un’altra curiosa reazione è stata quella riportata dal settimanale Oggi che non ha parlato di amore tra i due ma ha rivelato che tale situazione ha fatto soffrire, e non poco, Ema Stokholma, ex di Madonia, e pare “non abbia mai accettato la fine dell’amore con il ballerino di cui era (e forse ancora è) innamoratissima”.

Staremo a vedere se i due vorranno dare notizie relativamente alla presunta storia o se smentiranno ancora una volta. Quello che è certo è che la frequentazione, da soli o in compagnia, ci sia stata e stia andando avanti da qualche tempo.