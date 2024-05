Le confessioni, anche sofferte, di Bianca Atzei. La cantante, grazie anche al nuovo disco, ha rivelato molti aspetti inediti della sua vita.

Grazie anche all’uscita del suo nuovo disco, 1987, Bianca Atzei ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni importanti relativa alla sua vita attuale ma anche a quella passata. Diversi spunti e passaggi anche sofferti per la donna che ha ritrovato il sorriso grazie al compagno, Stefano Corti, e a suo figlio, Noa.

Bianca Atzei, il dolore dell’aborto

Parlando di un brano preciso del suo ultimo disco, ovvero di ‘Una cometa blu’, la Atzei ha spiegato anche il dolore patito dopo l’aborto subito nel 2022: “Il brano racconta di quel periodo buio che poi diventa luce. Dal bimbo che ho perso, sono arrivata a Noa, la mia luce e vita”, le sue parole. “Al quarto mese mi sentivo già madre, invincibile, e non mi aspettavo quello che poi è successo”.

La donna ha aggiunto, come riportato da Gossip.it: “E’ stato un trauma e sono sparita dai social. In terapia però mi hanno consigliato di parlarne per sentirmi meno sola, e così è stato. Ho ricevuto tanti messaggi di donne che mi hanno dato forza. Il mio compagno poi mi è stato vicino, è stato prezioso, avrebbe riprovato il giorno dopo ma ha aspettato i miei tempi. Dopo quasi un anno lo abbiamo fatto”.

L’amore con Stefano Corti

Nel corso dell’intervista, la bella Bianca, presto impegnato con il tour 2024, ha spiegato anche come abbia conosciuto Stefano Corti: “Ero appena uscita dal programma (L’Isola dei Famosi ndr), non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata allo sfinimento e ho ceduto”.