Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati beccati insieme a Palma de Maiorca, ma l’opinionista rivela: “Non eravamo soli”. I dettagli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, di recente è stata al centro del gossip dopo che i paparazzi di Chi l’hanno beccata a Palma de Maiorca in compagnia del ballerino Angelo Madonia. Ma cosa ci facevano insieme l’opinionista de L’Isola dei Famosi e l’ex fidanzato della speaker radiofonica Ema Stokholma?

La Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la verità sull’incontro in Spagna con il famoso ballerino di Ballando con le Stelle. Ecco che cosa ha rivelato.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: lei rompe il silenzio

Dopo che sono stati beccati insieme sia in Spagna che a Roma, il pubblico ha dato per certo che ci fosse qualcosa tra Sonia e Angelo, ma è davvero così?

A Casa Chi, Sonia Bruganelli ha voluto rivelare la verità e svelare il motivo per cui si trovava insieme al ballerino a Palma de Maiorca. Il motivo è sorprendente.

Angelo Madonia

“Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo Madonia, c’era anche Boero” rivela l’opinionista. Tuttavia, da queste parole non si escluderebbe che tra i due ci sia del tenero. Ma ecco cosa ha aggiunto.

Sonia Bruganelli come Bastianich: “Vado a fare l’imprenditrice all’estero”

La Bruganelli ha, inoltre, rivelato: “Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero“.

Sui suoi progetti futuri racconta: “Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola io ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualcosa ci sarà, parlo di progetti futuri“.

Insomma, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti e scoprire cosa bolle in pentola.