Racconto davvero choc per un noto TikToker che si è ripreso solo in queste ore dalla festa di Capodanno per via di una triste disavventura.

I social, si sa, danno grande visibilità e il giovane TikToker Lucky John ha così deciso di sfruttare al meglio il noto network per raccontare la sua storia recente avvenuta a Capodanno e che sarebbe potuta andare molto male se non ci fosse stato l’intervento di sua madre. Il ragazzo ha rivelato di essere stato drogato da qualcuno e di aver passato le ultime giornate a letto addormentato.

“Sono stato drogato”, le parole del TikToker

applicazioni social su smartphone

“A Capodanno mi hanno drogato”, ha esordito il ragazzo (censurando la parola “drogato” forse per evitare la censura) che su Tik Tok conta più di 900 mila seguaci. Nel filmato condiviso ha poi proseguito: “Mia madre mi è venuta a prendere alle 4 di notte e mi ha portato in ospedale. Non berrò mai più con persone che non conosco. Perché faccio questo video e spiego questa cosa? Perché mi sono state fatte foto e video mandati da profili fake. Io non mi vergogno mai ma questo è vergognoso proprio perché non doveva succedere”.

“Il video che sto girando lo faccio per chiedere scusa a mia madre. Ripeto, questo non doveva succedere”. Da quanto affermato dal TikToker, quando accaduto non è opera degli amici che erano presenti alla festa bensì di persone che si sono intrufolate (“come capita nelle feste”) e che lui non conosceva. Durante la serata, il ragazzo ingenuamente si è fidato non pensando che potesse succedere nulla di grave ma dopo due drink è capitato il terribile atto che lo ha portato a stare male.

In alcuni filmati condivisi da Lucky John successivamente è intervenuta anche la mamma che ha detto: “Non sapevo cosa fare, avevo paura di perderti”.

Di seguito anche la prima parte del racconto del TikToker:

@luckyy_johnn SCUSATEMI DELLE CONDIZIONI VERAMENTE MA DOVEVO FARLO🤢❤️ su 1. G: luckyy_john proverò a mettere foto ma non so ♬ suono originale – luckyy_john

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG