Non mancano le polemiche sui social quando si parla di Chiara Nasti. In questo caso la donna ha voluto rispondere direttamente ad un hater.

Quando si tratta di pubblicare qualche contenuto social, si sa, per Chiara Nasti fare i conti con gli haters è diventata ormai cosa di tutti i giorni. Anche in queste ore, a seguito di una foto col piccolo Thiago, suo primogenito, la questione si è ripetuta. Quello che un utente “biricchino” e “criticone” non poteva immaginarsi è che la giovane influencer avrebbe risposto e anche in modo decisamente ironico…

Chiara Nasti, la critica per la borsa di Chanel

Chiara Nasti

L’ultima querelle social è nata per delle foto che Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram in cui tiene in braccio il suo bimbo, Thiago.

La neo mamma ha scritto nella didascalia della foto una bellissimo e tenero messaggio ma l’attenzione di qualcuno è andata al suo outfit e agli accessori indossati. In particolare ad una borsa Chanel.

La 24enne ha, infatti, pubblicato uno scatto dove si vedere la borsetta in primo piano. Cosa che ha generato una critica di un hater: “Il tuo è un bellissimo augurio ma la foto con la borsa potevi evitarla”, ha commentato questo seguace della ragazza facendo riferimento, appunto, all’accessorio.

Ironica e pungente, e allo stesso tempo inattesa, la risposta della diretta interessata: “Ti ringrazio e capisco perfettamente che se avessi avuto una borsa di Zara in foto ero una persona migliore e non sarebbe stato assolutamente un problema, perdonami”.

Molto diretta, come sempre, la Nasti ha così generato diverse reazioni e, a dirla tutta, quasi tutti positive (e questa è la notizia) e concordi con quanto da lei scritto.

Di seguito il post Instagram della giovane influencer dove è possibile leggere i vari commenti, sia quelli negativi che quelli positivi:

