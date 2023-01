Direttamente da Courmayeur, Alba Parietti si è mostrata in splendida forma e ha mandato qualche messaggio agli haters.

Vacanze tra terme e neve a Courmayer per Alba Parietti che insieme al suo compagno Fabio Adami e ad alcuni amici si sta rilassando ma si sta prendendo anche una qualche rivincita sugli haters. Spesso criticata per alcuni ritocchi e per il suo modo di approcciare alla vita, la showgirl ha pubblicato alcune stories Instagram e dei post con la sua “risposta”.

Alba Parietti le parole sui social

Alba Parietti

Come detto, Alba Parietti si sta godendo alcuni momenti di relax in vacanza. Neve, terme e bella compagnia, quella del fidanzato e degli amici. In questi giorni la showgirl ha pubblicato diverse foto e filmati che la ritraggono in giro ma anche in costume nelle piscine riscaldate.

Non solo. Proprio attraverso queste foto e questi filmati, la donna ha voluto rispondere alle critiche che, evidentemente, le arrivano ogni giorno sul suo modo di essere e di fare.

La Parietti ha così scritto in alcuni post: “Ho 61 anni e mezzo e non mi sono mai sentita così bene in vita mia”. E ancora una lunga riflessione: “Sono anni che mi sento definire, come se fossi uno strano animale, in realtà strana lo sono, animale anche in trasformazione e con stupore piu camaleontica di quanto io stessa avrei potuto supporre. Io sono cresciuta con una madre è un nonno pittori, artisti esteti, eclettici e fantasiosi. Ciò che più mi importa è dare sempre il massimo a me stessa e a chi amo”.

“[…]Io vivo senza falsi pudori l’amore per me stessa e ciò che amo, ho il gusto perverso di essere criticata , amata, odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo, c’è consapevolezza, impegno e sfida alla vita , al tempo , ai luoghi comuni, alla morale comune. Io sono questa: vanitosa, infantile, adolescente nell’anima. Una lolita di un’età certa che rifiuta di entrare negli stereotipi di una società che decide come e quando tu sei competitiva, giovane, vecchia, forte, quando hai fatto il tuo tempo, quanto vale ancora il tuo tempo. E più il tempo passa più il mio tempo vale”.

Di seguito anche il lungo post Instagram (completo) pubblicato anche in risposta gli haters:

E un altro con tanto di breve filmato:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG