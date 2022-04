Scopriamo cosa c’è da sapere su Fabio Adami, il manager che è stato avvistato in atteggiamenti intimi insieme alla showgirl Alba Parietti.

Fabio Adami è un manager balzato agli onori delle cronache perché, nel 2022, è stato avvistato più volte in atteggiamenti intimi con l’opinionista e showgirl Alba Parietti. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per la sua presunta e chiacchierata liaison con il celebre volto tv.

Chi è Fabio Adami: la carriera

Classe 1967 e originario di Roma (non è dato sapere con esattezza quando sia nato), Fabio Adami è un sales manager di Poste Italiane. Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, il suo nome è balzato agli onori delle cronache nel 2022, quando è stato avvistato per la prima volta in compagnia di Alba Parietti. Non è dato sapere dove Fabio Adami abbia studiato, quel che è certo è che abiti (così come Alba Parietti).

Fabio Adami: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del manager, che ha sempre vissuto la sua vita privata nel più totale riserbo. Durante la primavera 2022 Adami è stato paparazzato per la prima volta in compagnia della showgirl Alba Parietti e, secondo Chi, i due sarebbero stati presentati da amici comuni. La showgirl ha preferito non confermare né smentire la notizia di una sua liaison con il manager, ma lei e Adami sono stati avvistati mentre si scambiavano anche un tenero bacio sulle labbra.

Il manager ha un profilo Instagram su cui condivide spesso le sue foto in compagnia dei figli (nati presumibilmente da una sua precedente unione, anche se sulla vicenda non sono noti ulteriori particolari).

Fabio Adami: le curiosità

– Tifa per la Lazio.

– Ama lo sport e in particolare il tennis.

