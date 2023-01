Una curiosa dedica è arrivata a Giorgia Soleri nel giorno del suo compleanno. Sui social il simpatico messaggio diventato virale.

Nel giorno del suo compleanno, Giorgia Soleri festeggia anche via social e lo fa, inevitabilmente, col suo fidanzato Damiano David, frontman dei Maneskin. Proprio il ragazzo è stato autore di una particolare dedica per la sua dolce metà che lo ha visto ironizzare sulla differenza d’età tra i due.

Giorgia Soleri e la dedica social di Damiano

Giorgia Soleri

Da una parte Damiano David, 23enne, dall’altra una splendida Giorgia Soleri che oggi festeggia, appunto, il compleanno. Sono 27 gli anni e per l’occasione è arrivata, come detto, una particolare e simpatica dedica alla quale c’è stato anche un simpatico seguito.

Protagonista il frontman dei Maneskin che su Instagram ha pubblicato una foto con la sua fidanzata e una scritta: “+27. Never felt so good to be a toy boy. Happy bday. Ti amo”. (Mai stato così bello essere un toy boy). In pratica, Damiano ha confessato ironicamente di essere felice di essere il giocattolo della Soleri.

Una frase speciale a cui la ragazza ha risposto a tono: “Abbello, guarda che continuo a sembrare più piccola io. Ti amo tanto”.

Un botta e risposta che, come è possibile vedere dai commenti sotto al contenuto social, ha galvanizzato i fan della coppia che si sono sbizzarriti in complimenti e messaggi d’affetto sottolineando come la differenza d’età sia solo una questione di numeri e non certo importante, specie se così “sottile”. In tanti hanno, infatti, scritto che non trovano niente di male nel loro rapporto sia in termini puramente numerici sia per il fatto che sia l’uomo il più piccolo tra i due.

Di seguito il post Instagram della coppia di cui via abbiamo parlato e che ha riscosso grande affetto da parte dei seguaci dei due:

