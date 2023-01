Simpatico momento social per Beatrice Valli e Marco Fantini che da casa hanno risposto alle domande dei fan in un Q&A su Instagram.

Sono una delle coppie più amate del mondo vip e il loro segreto è l’ironia e la spontaneità. Ecco perché Beatrice Valli e Marco Fantini, anche con la loro ultima gag social, hanno fatto “innamorare” ancora di più i loro seguaci. Nel corso di un Q&A su Instagram nel quale sono stati affrontati diversi temi, è arrivata anche la domanda sulla gelosia che ha generato tante risate e reazioni…

Beatrice Valli e la gag con Marco Fantini

Beatrice Valli Marco Fantini

Dopo aver raccontato alcune curiosità sulla gravidanza in corso, sul nome possibile del nascituro e altre particolarità in merito alle reazioni al momento della scoperta della dolce attesa, per Beatrice Valli – era lei che stava rispondendo ai fan con Marco Fantini al suo fianco – è arrivata la domanda sulla gelosia.

In realtà una fan ha chiesto consigli per come affrontare la sua di gelosia, ma la Valli ha risposto: “Non saprei, io non sono una persona gelosa…”. Ma appena ha affermato questo, ecco Fantini scoppiare a ridere e alzarsi dal divano. “No, dai (ride ndr). Non sono gelosa, dipende da cosa fa Marco. Quando va in disco a fare il DJ”.

L’argomento si è poi spostato sulle passate relazioni del ragazzo prima di mettersi con lei: “Credo abbia avuto due relazioni. Era molto giovane e poi è sempre stato con me. Comunque non lo voglio sapere, non mi interessa”, ha concluso la Valli dopo che Fantini ha risposto di non ricordarsi bene.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della coppia per l’inizio del 2023:

