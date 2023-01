Il tennista Fabio Fognini colpito da un brutto lutto in famiglia. Il messaggio social è una lettera al suo caro andato in cielo.

Il nuovo anno non è iniziato proprio col sorriso per Fabio Fognini. Il noto tennista, infatti, ha dovuto fare i conti con un brutto lutto subito in famiglia. In queste ore, infatti, l’atleta ha reso noto di aver perso la sua amata nonna. Su Instagram, un messaggio, diventato una lettera, proprio per l’amato parente.

Fabio Fognini piange per il terribile lutto

Fabio Fognini

Fabio Fognini ha voluto dedicare una lettera davvero emozionante alla sua compianta nonna e lo ha fatto condividendola sui social dove ha già ricevuto tantissimo affetto.

“Cara nonnina, sono Babo. Scrivo queste righe per salutarti ma anche per far capire al mondo intero chi eri. In questo momento mi vengono in mente moltissime cose ma sopratutto tantissimi bei ricordi!”, ha esordito il tennista.

“‘Quando parti?’ Mi hai detto la vigilia di Natale quando sono venuto a trovarti insieme ai due monelli…

Sei stata una nonna che tutti i nipoti sognerebbero; sempre presente, sorridente e determinata. D’altronde come fa una donna a portare avanti la sua famiglia SOLA per oltre 30 anni??? E sai, anche se ormai sono diventato papà, credo ancora nelle favole. Hai aspettato che tutta la tua famiglia fosse presente, tutta unita per far sì che venissimo tutti insieme a salutarti. Non è destino lo hai scelto TU!”.

Il messaggio dello sportivo si conclude poi: “Mi raccomando adesso fai ciò che hai sognato e detto a mamma l’ultima volta che ti è venuta a trovare, vola in alto e stringi tanto Nonno Gino, sicuro lui è li che ti aspetta a braccia aperte. Ai tuoi ‘nipotini’ ci penseremo noi, mostrandogli tutto l’amore del mondo! Ciau Roland … fai buon viaggio”.

Di seguito proprio il post Instagram del noto atleta che ha salutato teneramente la compianta nonna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG