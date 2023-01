Virali come sempre Chiara Ferragni e Fedez: questa volta il protagonista è Leone che parla e capisce molto bene l’inglese.

Ogni storia o post social da loro pubblicata genera sempre molta curiosità e, spesso, polemica. Questa volta, però, il recente contenuto condiviso da Chiara Ferragni e Fedez racconta un momento davvero carino in famiglia e che vede protagonista il primogenito della coppia, Leone. Il piccolo, infatti, parla e capisce già l’inglese tanto da dialogare, almeno in tema di numeri, con la mamma…

Chiara Ferragni parla in inglese con Leone: la reazione di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez

Una normale serata in famiglia per i Ferragnez si è trasformata nell’occasione, in un certo senso, per far vedere a tutti i fan, le abilità del piccolo Leone a proposito della lingua inglese. Infatti, nelle stories Instagram condivise da Fedez e da Chiara Ferragni si vede come la donna stia tranquillamente parlando con il bambino a proposito, sembra, di numeri e calcoli.

La cosa curiosa è che, appunto, i due stiano dialogando in inglese e Leone sembra comprendere tutto, o quasi, quello che mamma Chiara gli dice.

Fa sorridere anche la reazione di papà Fedez che, regista per l’occasione, è rimasto decisamente sorpreso da ciò che stava vedendo e sentendo. “Mi sento escluso da questa conversazione”, ha scritto nella didascalia della storia poi condivisa anche dalla Ferragni facendo intendere, evidentemente, di non capire molto di quanto i due si stavano dicendo.

A quanto pare il bimbo sta prendendo delle lezioni che già mostrano i primi positivi frutti.

Di seguito un post su Twitter di un utente che ha visto le stories social dei Ferragnez e ha ironizzato con una battuta sull’argomento e sulla bravura di Leone:

Comunque ora Leone Lucia Ferragni può iniziare a perculare Fedez in inglese. @ChiaraFerragni @Fedez — Ho un nome strano🦄 (@iosonodelleone) January 2, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG