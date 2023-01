Riparte C’è posta per te e Maria De Filippi cambia qualcosa: arriva un nuovo postino ma soprattutto un super ospite internazionale.

Il 7 gennaio 2023 riparte ‘C’è posta per te‘. Al comando sempre Maria De Filippi che, per questa edizione, ha deciso di cambiare qualcosa. In queste ore sono arrivate le prime anticipazioni che hanno svelato l’arrivo di un nuovo postino ma soprattutto la presenza di un super ospite internazionale.

Maria De Filippi, le novità a C’è posta per te

Maria De Filippi

Come detto, dal prossimo 7 gennaio ripartirà ‘C’è posta per te’, programma vincente condotto dalla Queen di Mediaset, la De Filippi. TV, Sorrisi e Canzoni ha svelato alcune anticipazioni relative alla nuova edizione della trasmissione. Su tutte la presenza di un super ospite internazionale ma anche il nome di un nuovo postino.

Per quanto riguarda l’ospite, il nome dovrebbe essere quello della nota attrice e modella Charlize Theron. In quanto alla questione postino, invece, ci sarà tra gli “inviati”, Giovanni Vescovo ex Uomini e Donne. Il 30enne era stato corteggiatore di Sonia Lorenzin.

Saranno invece confermati Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi.

Tra le altre curiosità relative alla nuova edizione del programma anche il numero di puntate – si ipotizza saranno 9 – e anche la presenza di altri ospiti. Tra questi Can Yaman, già in passato protagonista in studio sotto la guida della De Filippi, ma anche del cantante Massimo Ranieri. Non è dato sapere, ad oggi, però, in quali puntate saranno presenti.

A questo punto non resta che attendere l’inizio della nuova edizione del programma per vedere cosa effettivamente accadrà e quali saranno le particolari storie che la Queen di Canale 5 racconterà agli italiani con la solita professionalità.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione per informare i telespettatori della ripartenza in questo 2023:

