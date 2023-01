Il suo fisico stava già cambiando grazie alla tanta attività fisica ma il 2023 di Enzo Miccio è iniziato con uno scatto social “mostruoso” (e virale).

Vi ricordate Enzo Miccio? Certamente sì. Il noto wedding planner e presentatore è molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Ora, però, dimenticatevelo” Sì, perché quell’uomo “esile” non c’è più e la conferma è arrivata da uno dei primissimo scatti social del 2023 nel quale il diretto interessato si è mostrato “trasformato”…

Enzo Miccio lo scatto virale per il fisico

Enzo Miccio

Il 51enne di origini campane, come anticipato, ha iniziato il nuovo anno col botto. Come? Con una foto diventata subito virale e condivisa da tantissimi utenti social su Instagram e su Twitter. Enzo Miccio, infatti, ha optato per una foto in cui mostra gli effetti del suo duro lavoro in palestra. Il suo fisico appare molto diverso da quello a cui eravamo abituati.

Già qualche tempo fa si erano notati i primi cambiamenti relativi alla sua muscolatura, decisamente migliorata con l’attività fisica. Ora, però, il noto wedding planner appare ancora più “palestrato”.

“Da Miccio a macho”, ha scritto qualche utente via social confermando il cambio look drastico di Miccio. Qualcuno ipotizza anche qualche ritocco nella foto che, in realtà, non c’è.

Un altro utente sui social si augura di diventare proprio come lui in questo nuovo anno. Lo stesso Miccio ha anche scritto nella didascalia della sua foto: “Fatti sotto 2023 e cerca di comportarti bene perché il Miccio ha fatto i muscoli”.

Di seguito anche un post su Twitter di un utente che ha ripreso la storia Instagram del noto wedding planner e presentatore dove è possibile vedere meglio il super fisico:

Obbiettivo 2023: avere il fisico di Enzo Miccio.



Non avrei mai pensato di dire questa cosa nella mia vita. pic.twitter.com/o3G3JsFyl7 — 👋🏼 Miss chifo 👋🏼 (@miss_chifo) January 2, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG