Aria di nozze tra Pamela Prati e Marco Bellavia. La proposta pare esserci stata e la soubrette ha svelato qualche retroscena sull’argomento.

Prima il GF Vip e poi l’amore. Protagonisti Pamela Prati e Marco Bellavia che, a modo loro, hanno attirato l’attenzione su di sé nel corso dell’edizione attuale del noto reality, dentro la Casa e fuori. Infatti, tra i due è scoppiato un sentimento che potrebbe portarli all’altare. Almeno questo è quanto rivelato dalla soubrette.

Pamela Prati e la proposta di matrimonio di Marco Bellavia

Pamela Prati

Non poteva che arrivare dall’ultima puntata andata in onda del GF Vip lo scoop su Pamela Prati e Marco Bellavia. I due, protagonisti in questa edizione 2022-23, dopo essere usciti dal reality hanno continuato a vedersi dando inizio alla loro storia d’amore. Un flirt che sembra essere diventato qualcosa di più tanto che si vocifera pure di una proposta di matrimonio.

Proprio l’argomento nozze sarebbe stato confermato dalla soubrette nel corso dell’ultima serata negli studi romani del programma. Come sottolineato da Fanpage, infatti, la Prati, a domanda precisa di Alfonso Signorini sulla possibile proposta di matrimonio ricevuta da Bellavia, ha ammesso: “Se ho ricevuto la proposta? Sì, ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna”.

E quando il conduttore ha sottolineato: “Quindi è un 2 di picche?”, la donna ha risposto: “Non è un due di picche, ci sto pensando”.

Anche Bellavia, ironicamente, è intervenuto sul tema aggiungendo: “La lista nozze è già pronta, è arrivato il frullatore”.

Staremo a vedere come andrà a finire questa love story!

Di seguito un recente post Instagram della donna proprio con il “potenziale” futuro marito:

Riproduzione riservata © 2023 - DG