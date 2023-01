Ilary Blasi è volata a Bangkok per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e non ha badato a spese: ecco il prezzo dell’hotel dove ha soggiornato.

Dopo un 2022 molto difficile, in seguito al divorzio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di prendersi una meritata vacanza e di volare in Thailandia, a Bangkok, per dire addio al 2022 e salutare il nuovo anno. Per questa sua vacanza la showgirl romana non ha proprio badata a spese. Dalle foto che ha pubblicato sui profili social, infatti, ha mostrato l’hotel di lusso 5 stelle nel quale soggiorna, considerato la destinazione verticale al mondo. Siete curiosi di sapere quanto costa questo albergo mozzafiato? Scopriamolo.

Ilary Blasi: il prezzo dell’hotel a Bangkok

Si chiama Lebua Hotels and Resorts ed è considerata la prima e unica destinazione verticale al mondo, per una vacanza senza precedenti. All’interno le camere sono solamente suite, sono presenti diversi ristoranti stellati e una vista incredibili sull’intera città. L’hotel è riconoscibile grazie alla sua cupola dorata, The Dome, ed è considerato una vera e propria attrazione mondiale.

Questo hotel offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere una vacanza con tutte le comodità in un unico luogo, tra ristoranti stellati, suite, piscine, spa, palestre e bar. Conta 179 suite, tutte lussuosissime. Il prezzo per una notte in questo posto varia dai 250€ fino a 2800€ per una suite panoramica la notte di Capodanno.

Non sappiamo di preciso in quale camera alloggi Ilary, ma è chiaro che la donna ha voluto salutare questo nuovo anno nel migliore dei modi. Non è chiaro neanche chi ci sia insieme a lei, ma in molti pensano che si sia fatta accompagnare dal nuovo fidanzato Bastian.

