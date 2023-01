Bianca Balti ha mostrato le sue cicatrici in seguito all’intervento di doppia mastectomia a cui si è sottoposta lo scorso 8 dicembre.

Il 2022 non è finito in modo facile per Bianca Balti. La modella, infatti, lo scorso 8 dicembre si è sottoposta ad un intervento di doppia mastectomia per rimuovere entrambi i seni. Una decisione presa dopo aver scoperto di avere una mutazione genetica che la rende predisposta a sviluppare il tumore al seno, malattia che, come ha rivelato lei stessa, ha portato via sua zia in giovane età.

Dopo quasi un mese dall’intervento, Bianca Balti ha pubblicato una foto sui social in cui mostra le cicatrici, accompagnata da una dedica per il 2023, e delle storie dove mostra i primi momenti difficili del suo percorso.

Bianca Balti: l’inno alla vita e le foto dopo l’intervento

Bianca, dopo l’intervento e un lungo periodo di riabilitazione, ha voluto salutare al 2023 con un post su Instagram in cui mostra le sue cicatrici. Ad accompagnare la foto, un mantra: “Nuovo anno, nuova me. (I gatti hanno 10 vite dopo tutto)”. Negli scorsi mesi aveva raccontato i suoi stati d’animo legati a questo difficile momento, ma ora è pronta per affrontare di nuovo la vita nel migliore dei modi, con una preoccupazione in meno.

Nelle scorse ore Bianca ha anche pubblicato delle storie sul suo profilo dove mostra la sua prima mammografia, avvenuta nel 2021 dopo aver sentito una pallina sotto l’ascella: “Ho trovato questa foto nelle note. Era il giorno della mia prima mammografia. Erano passati mesi da quando avevo sentito una pallina sotto l’ascella, ma continuavo a rimandare. Incredibile la paura che provavo quel giorno: ero sicura mi avrebbero diagnosticato un tumore al seno. La pallina non era nient’altro che un linfonodo infiammato, ma dopo aver sentito la storia di mia zia e del suo tumore che la uccise in giovane età, mi mandarono a fare il test genetico. Questa foto immortala l’inizio di tutto. Non posso credere di essere dall’altra parte ora, in sicurezza.”

