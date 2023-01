Su Twitter è spuntato un video che mostra la verità riguardo alla questione del pubblico, dando ragione alla Lucarelli: è pilotato.

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata chiaccheratissima e al centro di varie polemiche, contro giuria, pubblico e concorrenti, c’è stata Selvaggia Lucarelli. Proprio sulla questione del pubblico la giornalista ha voluto dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo la giurata, infatti, l’obbiettivo del pubblico (e dello scaldapubblico) era solamente quello di zittirla e insultarla.

Luisella Costamagna, però, spiega che i buu e gli applausi del pubblico sono sempre stati reali. A chi credere? Ora è spuntato un video sui social che lascia pochi dubbi a riguardo, e che da ragione a Selvaggia.

Selvaggia Lucarelli: il video sui social mostra la verità

Recentemente, in un’intervista al Corriere della Sera, Selvaggia aveva detto: “A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta ‘scaldato’ da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico. Se mi aspettavo un supporto, una tutela da parte di Milly Carlucci? Non me lo aspettavo a dire la verità”.

“ Questo pubblico che è una presenza, è l’altro giurato. ”



“ Ed erano reali, sia i buu che gli applausi ”



✈️ ✈️ ✈️ ✈️ @stanzaselvaggia #oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/e9QQP1X0GQ — Selvaggia.Lucarelli.fan (@FanLucarelli) January 2, 2023

Una versione subito smentita dalla vincitrice del programma Costamagna, ospite a Oggi è un altro giorno, che ha detto: “Il pubblico è una presenza ed è come fosse un altro giurato. E ne va tenuto conto nei suoi buu e nei suoi applausi. Ed erano reali sia i buu che gli applausi per la Lucarelli“.

Ma ecco che spunta il video che rivela come stanno le cose. Su Twitter, l’account Selvaggia.lucarelli.fan, ha pubblicato il video in cui si vede chiaramente lo scaldapubblico suggerire al pubblico in studio di applaudire e di fare buu. Ad accompagnare il video si legge: “I video li ho girati io in studio e ho cercato di prendere un video a puntata per testimoniare che la situazione durante quest’edizione è stata sempre questa“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG