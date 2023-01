Ken Block, famoso pilota di rally, si è spento a 55 anni in seguito ad un incidente in motoslitta nello stato dello Utah.

Lutto nel mondo dei motori. A soli 55 anni è morto Ken Block, pilota di rally famoso per essere il re della Gymkhana, dove compiva delle evoluzione folli al limite dell’adrenalina. L’uomo si è spento in seguito ad un grave incidente in motoslitta. L’annuncio della morte è stato dato sulla pagina social del suo gruppo “The Hoonigans”. Lascia una moglie e tre figli.

Ken Block: morto a 55 anni

Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, il 2 gennaio Ken Block stava affrontando un pendio particolarmente ripido con la sua motoslitta, nella contea di Wasatch nello Utah. Ad un certo punto la motoslitta si è impuntata nella neve, si è capovolta e ha travolto il pilota statunitense, che in quel momento si trovava da solo.

Nel post pubblicato da The Hoonigans si legge: “È con nostro profondo rammarico che confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto“.

Pochi giorni prima dell’incidente il pilota aveva pubblicato su Twitter una foto dove mostrava la quantità di neve caduta nello Utah durante il maltempo che ha coinvolto tutti gli Stati Uniti negli scorsi giorni. Nella foto si vede anche la sua motoslitta coperta di neve.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG