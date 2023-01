GF Vip 7, dalla salute di Spinalbese e Patrizia Rossetti fino all’eliminato: ecco cos’è successo nella puntata di ieri 2 gennaio

La scorsa puntata del GF Vip, la prima del 2023, è stata sicuramente ricca di colpi di scena. C’è stato un collegamento con Antonino Spinalbese che ha rivelato le sue condizioni di salute, Patrizia Rossetti ha deciso di lasciare per sempre il programma, e il primo eliminato del 2023 si è salvato e ha potuto subito rientrare nella casa. Scopriamo tutto quello che è successo nelle puntata di lunedì 2 gennaio.

GF Vip: la salute di Antonino Spinalbese

Il 31 dicembre Antonino Spinalbese aveva abbandonato la casa per motivi di salute e, si pensava, per sottoporsi ad un intervento che gli avrebbe impedito di tornare all’interno del programma. Ieri sera, durante la puntata, Alfonso Signorini si è collegato con Spinalbese, che ha chiarito tutti i dubbi riguardo alle sue condizioni di salute: “Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie. Non mollo. La notte di San Silvestro ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!”. Signorini ha aggiunto: “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa“.

Ciao Antonino, ci manchi! ❤️



(Tranquilli, è tutto sotto controllo, gli accertamenti stanno andando tutti per il meglio e presto ritornerà in Casa) #GFVIP pic.twitter.com/Kd52UY9QL0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Purtroppo non si può dire lo stesso per Patrizia Rossetti. La donna ha confidato infatti di aver deciso di lasciare per sempre il programma a causa di alcuni problemi di salute: “Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, delle gambe. Ho fatto delle analisi ma e sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid, mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia.”

Alfonso Signorini è stato comprensivo verso la donna: “Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente”.

La prima eliminazione del 2023

La prima eliminata di questo nuovo anno è stata Wilma Goich ma anche lei, come tutti i concorrenti, ha potuto tentare la fortuna con il famoso tubo. Tentativo fortunato, per la concorrente, che ha trovato il biglietto per poter rientrare subito nella casa. La puntata si è quindi conclusa senza nessuna eliminazione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG