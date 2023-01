Greta Thunberg, attivista per clima che ha mosso una generazione intera a livello globale, compie oggi 20 anni.

Greta Thunberg compie oggi 20 anni. Nata il 3 gennaio 2003 a Stoccolma, è diventata famosa nel 2018, quando decise di portare avanti uno sciopero scolastico. Greta chiedeva alla Svezia di impegnarsi a ridurre le emissioni di anidride carbonica, come si era deciso nell’accordo di Parigi del 2015. Le immagini della ragazza, al tempo 16enne, seduta fuori dal parlamento svedese fecero il giro del mondo.

Il suo impermeabile giallo, le sue trecce, il suo cartello Skolstrejk för klimatet (Sciopero scolastico per il clima), divennero in pochissimo tempo il simbolo di un’intera generazione che, a livello mondiale, si unì per combattere e sensibilizzare sul cambiamento climatico.

Dopo mesi di sciopero, il 4 dicembre 2018 Greta tenne un discorso alla COP24, in Polonia. Nel suo discorso, diretto ai potenti del pianeta, non ci andò leggera: “Ciò che speriamo di ottenere da questa conferenza è di comprendere che siamo di fronte a una minaccia esistenziale. Questa è la crisi più grave che l’umanità abbia mai subito. Noi dobbiamo innanzitutto prenderne coscienza e fare qualcosa il più in fretta possibile per fermare le emissioni e cercare di salvare il salvabile. Voi dite di amare i vostri figli sopra qualsiasi altra cosa, eppure state rubando il loro futuro proprio davanti ai loro stessi occhi.”

Da allora Greta divenne sempre di più un simbolo seguito da milioni di giovani da tutto il mondo, diventando nel 2019 Persona dell’anno eletta dal Times. Nello stesso anno attraversò l’oceano atlantico su una barca a vela dotata di pannelli solari per partecipare alla conferenza sul clima a New York e alla COP25 in Cile.

Proprio in quell’occasione tenne un altro discorso, ancora più duro del precedente, che divenne l’inno di tutti i giovani che come lei stavano lottando per avere dei cambiamenti: “È tutto sbagliato. Non dovrei essere quassù. Dovrei essere tornata a scuola dall’altra parte dell’oceano. Eppure, voi tutti venite da noi giovani per la speranza. Come osate? Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, con le vostre parole vuote! Eppure io sono una delle fortunate. La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di una estinzione di massa, e tutto ciò di cui potete discutere sono i soldi“.

A soli 20 anni Greta è diventata una delle più grandi attiviste di sempre, destinata ad essere ricordata anche tra le generazioni future…se ci saranno!

