Arisa ha scritto un post di riflessione sull’anno che verrà, ammettendo di avere un grande bisogno di essere amata.

Con l’inizio del nuovo anno arrivano di conseguenza anche le riflessioni sull’anno passato e i propositi per l’anno nuovo. Arisa ha condiviso i suoi pensieri e i suoi sogni per il 2023 con un post social, nel quale si apre con i suoi fan rivelando la cosa che più desidera per questo nuovo anno. Cos’é? L’amore. La cantante ha infatti ammesso di voler trovare l’amore e di non provare più vergogna per il suo bisogno di essere amata.

Arisa: l’augurio per il nuovo anno

La cantante ha voluto dedicare ai fan una versione a cappella del suo successo Amami, accompagnato solo dal suono di un’arpa. Come commento al post, una dedica ai suoi fan ma sopratutto a sé stessa, l’augurio di trovare l’amore tanto desiderato e meritato, e non vergognarsi di volerlo: “Cari amici, e anche quest’anno è finito. Un po’ mi spiace perché ho vissuto tante emozioni bellissime.. ho volato davvero e qualche volta sono pure caduta , ma fortunatamente sono di buona tempra oltre che di ottima famiglia e finché il cuore batte, la mente ragiona e le gambe reggono c’è un sogno da realizzare che mi tiene sveglia la notte e mi fa sentire viva.“

Una confessione a cuore aperto, quella della cantante, rivolta anche a tutti i fan che si trovano nella sua stessa situazione e che desiderano, dal 2023, un po’ d’amore: “Ho smesso di farmi la guerra quest’anno e non mi vergogno del bisogno che ho di essere amata. Chiedo l’amore che so di meritare a me stessa per prima e detto questo vi lascio con un’altra versione nuda di me, dove vi canto il sogno più grande, che forse è quello che ci accomuna tutti.. altrimenti non faremmo tutti questi casini. Tantissimi auguri di buon anno, che questo 2023 ci porti solo cose buone”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG