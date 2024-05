La scoperta del tumore, la battaglia portata avanti e l’amore per la sua Filippa: Daniele Bossari si confessa a 360°.

Ospite di Verissimo, negli studi di Canale 5 con Silvia Toffanin, Daniele Bossari ha raccontato alcune delle sue recenti esperienze di vita recenti. In particolare la battaglia con un tumore alla gola scoperto, a detta sua, grazie ad un cristallo particolare. Il volto tv ha spiegato anche le sue attuali condizioni e l’importanza di avere a suo fianco la moglie, Filippa Lagerback.

Daniele Bossari e il cristallo

Parlando con la Toffanin, il noto volto tv ha spiegato subito come stia affrontando questo periodo post tumore: “Sono ancora in una fase di controlli, per cui ogni 6 mesi devo verificare che sia tutto ok. Sono passati due anni e ne devono passare altri 3 per dire che è veramente passato”, ha raccontato. “Per adesso sto bene e mi sento bene. Durante alcune sessioni di meditazioni che pratico quotidianamente con i cristalli, mi sono accorto che all’altezza della gola semtivo una tensione che non capivo”.

“Giorno dopo giorno provavo a passare il cristallo, ma c’era sempre qualcosa che non tornava e questo fastidio alla gola non passava proprio”, ha spiegato in studio a Verissimo Bossari con tanto di “prova” fatta fare alla presentatrice con un cristallo.

Il tumore e l’amore di Filippa

Dopo aver fatto tale scoperta è iniziata la battaglia: “Non mi sono allarmato, non avevo nessun sintomo. Ma dopo circa un mese, questa paura si è manifestata con un gonfiore all’altezza della gola e dopo le analisi è arrivata la notizia: un tumore in quella esatta altezza della gola. Come è possibile che un cristallo mi abbia permesso di svelare qualcosa che solo dopo la scienza è riuscita a dimostrare? Questa ricerca che è durata un anno e mezzo, mi ha portato a incontrare uomini e personaggi che mi hanno fatto capire come funziona il mondo e l’universo”, ha aggiunto ancora Daniele che ha affrontato tutto grazie all’amore della sua Filippa che gli è stata accanto con grande forza. “Non so come fa, ma resiste a tutto”, ha detto.