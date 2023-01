Il noto cantautore Memo Remigi prova ad iniziare il 2023 col piede giusto mettendo da parte le polemiche per il caso Jessica Morlacchi.

L’augurio per il nuovo anno di Memo Remigi è quello di mettersi alle spalle le polemiche che lo hanno, di recente, coinvolto. Il riferimento, anche se non fatto in modo diretto, è sicuramente al caso Jessica Morlacchi con la presunta molestia subita dalla donna da parte dell’uomo nel corso di una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’. Sui social, l’artista ha voluto aprirsi al 2023 con parole di speranza.

Memo Remigi e l’augurio per il nuovo anno

Memo Remigi

Tra i tanti volti noti dello spettacolo e della tv che hanno scelto un messaggio pubblico sui social c’è stato anche Memo Remigi. L’uomo era stato protagonista di un fine 2022 turbolento a causa del noto caso di presunta molestia da parte sua alla collega di ‘Oggi è un altro giorno’ Jessica Morlacchi. Una situazione che ne ha portato il licenziamento dal programma ma anche dalla Rai e sul quale tanto si è detto.

L’84enne ha cercato di iniziare l’anno col sorriso e con la speranza che le cose possano andare meglio. Ecco allora che sui social ha scritto, con chiaro – seppur indiretto – riferimento alla questione: “Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l’indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti, lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità . Evviva la vita!”.

Staremo a vedere se la pace e la tranquillità torneranno nella vita dell’uomo e anche della ragazza. L’argomento, ormai avvenuto diversi mesi fa, aveva diviso l’opinione pubblica e non aveva risparmiato diversi giudizi e commenti ad entrambi i protagonisti della vicenda.

Di seguito anche il post Instagram dell’artista che ha accompagnato le parole ad un suo scatto sorridente:

