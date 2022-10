Serena Bortone ha annunciato l’allontanamento di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno: il video della toccata a Jessica Morlacchi

“Da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato”. Queste parole pronunciate da Serena Bortone in apertura della puntata di giovedì 27 ottobre 2022 di Oggi è un altro giorno hanno sorpreso il pubblico del programma di Rai 1. Cos’è successo e quale è stato il comportamento che ha portato all’allentamento del cantante dal programma del pomeriggio di Rai 1 è noto a tutti: una pacca sul sedere alla collega Jessica Morlacchi.

Memo Remigi: il video di Oggi è un altro giorno

Il motivo che ha portato all’allentamento di Memo Remigi dal cast del programma è diventato noto a tutti a causa di un video che ha iniziato a circolare in rete. La pacca data dal cantante a Jessica Morlacchi è stata infatti ripresa dalle telecamere della Rai ed è avvenuta nel corso della puntata di venerdì 21 ottobre.

La clip è stata condivisa da diversi utenti sui vari social network: mentre Serena Bortone è inquadrata in prima piano, alle sue spalle si vede la mano di Memo Remigi che prima è appoggiata al braccio di Jessica Morlacchi poi scende fino alla natica, con l’ex cantante dei Gazosa che la allontana. Ecco il video di Memo Remigi e Jessica Morlacchi.

Memo Remigi e Jessica Morlacchi: le scuse

Ovviamente da parte di Memo Remigi sono arrivate le scuse a Jessica Morlacchi, ma il cantante ha anche spiegato la sua versione dei fatti: “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona. La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG