Anticipazioni piuttosto colorite dell’intervista a Itv da parte del principe Harry a proposito del rapporto con Re Carlo e col fratello William.

Il Principe Harry vorrebbe la pace in famiglia ed in particolare vorrebbe ritrovare un certo equilibrio e feeling con suo padre, Re Carlo, e con suo fratello William, Principe del Galles. Ad ammetterlo è stato proprio il giovane nel corso di un’intervista a Itv di cui stanno iniziando a circolare le prime anticipazioni.

Harry: “Rivoglio mio padre e mio fratello”

Carlo William Harry

Come detto, stanno arrivando alcune anticipazioni delle parole dette dal Principe Harry a proposito del suo attuale rapporto col padre, Re Carlo III, e con suo fratello William, Principe del Galles. Il più giovane dei tre ha rilasciato un’intervista fiume che andrà in onda nei prossimi giorni ma di cui sono già disponibili alcuni stralci.

“Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi. Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere indietro mio fratello”, ha detto il Principe che sembra sognare una famiglia serena oltre a quella che sta costruendo con Meghan Markle.

E ancora: “Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi””, ha rincarato Harry, secondo cui “il silenzio” mostrato dalla casa reale quando sarebbe stato necessario esporsi per difendere lui e la moglie Meghan è paragonabile a una forma di “tradimento”. “. E ancora sull’atteggiamento della sua famiglia a proposito di alcune voci su lui e la moglie: “Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie. Voglio una famiglia, non un’istituzione”.

Di seguito anche un post Instagram riguardo l’intervista anche per CBS News:

Riproduzione riservata © 2023 - DG