Una battuta, forse, ma anche in vacanza Selvaggia Lucarelli non risparmia frecciatine un po’ a tutti. Nel suo “mirino” ci è finita Chiara Nasti.

Capodanno in Nepal per Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli che hanno scelto di festeggiare l’inizio del 2023 lontano dall’Italia e anche dalle polemiche. Eppure, neppure in vacanza, la nota giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha risparmiato qualche sua “classica” frecciatina anche se in questo caso, va detto, sembra essere una semplice battuta. Nel mirino della donna… Chiara Nasti.

Selvaggia Lucarelli e la frecciata a Chiara Nasti

Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, dopo aver concluso l’esperienza a ‘Ballando con le Stelle’, la prima come giudice e il secondo come concorrente, hanno optato per una vacanza. I due hanno festeggiato il Capodanno in Nepal documentando bene il tutto tra post, immagini e filmati.

In una delle stories pubblicate dalla giornalista, però, non è mancata una frecciatina delle sue. Nel suo mirino la nota influencer Chiara Nasti e anche il suo futuro marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della Nazionale.

La Lucarelli, sicuramente in tono ironico e più per fare una battuta, si è lasciata scappare una didascalia “pungente”. Mostrando una vera e propria processione di auto successiva ad un matrimonio, la giornalista ha scritto: “Abbiamo incrociato anche la processione per un matrimonio. Comunque più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti”.

Il riferimento è alla festa in grande stile organizzata allo stadio Olimpico con la quale l’influencer e il giocatore avevano rivelato il sesso del loro futuro nascituro (ora venuto al mondo).

Probabilmente è stata solo una battuta per spiegare la portata della processione delle vetture che sfilavano davanti ma chissà se dietro c’è qualcosa di più e, soprattutto, cosa ne penserà la Nasti che, solitamente, è sempre molto attenta a queste cose sui social.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della vacanza:

