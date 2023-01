Dopo essere uscito dal talent show di Canale 5, l’ex allievo di Amici, Andrea Ascanio, racconta la sua esperienza e svela chi potrebbe vincere.

Andrea Ascanio, conclusa l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è riuscito ad ottenere già una prima “rivincita” con il suo brano Margot che guida la classifica degli inediti più ascoltati su Spotify degli studenti del talent show. Intervistato da Super Guida TV, il ragazzo ha raccontato un po’ di quanto vissuto facendo anche il suo personalissimo pronostico sulla vittoria finale.

Amici, l’ex allievo sul possibile vincitore

Maria De Filippi

Tra i temi affrontati dall’ex allievo di Amici, il rapporto con Rudy Zerbi, la precoce eliminazione avvenuta nelle settimane prima della fine del 2022 ma anche un pronostico sul possibile futuro vincitore. Andrea Ascanio ha detto a proposito del suo brano Margot e delle oltre 2 milioni di visualizzazioni su Spotify: “Fa davvero estremamente piacere. Non me lo sarei mai aspettato. E’ bellissimo poter vedere tutti questi numeri che crescono, ma, son sincero, ambisco sempre a piani più alti e pertanto guardo già ai prossimi obiettivi”. E in tal senso, nel 2023, uscirà anche un altro pezzo.

Su Amici e in vista delle fasi finali del talent show, il ragazzo ha spiegato: “Forse è un po’ presto per dirlo ma spero uno tra Wax e NDG”. Proprio sui due ex compagni: “Mi trovo benissimo sia con Wax che con NDG e con loro mi sento quasi ogni giorno. Mi piacerebbe anche continuare la nostra conoscenza fuori dal programma sia in ambito musicale che non. Potrebbero quindi nascere collaborazioni o duetti? Magari, non si sa mai!”.

Infine un passaggio su Rudy Zerbi: “Rudy mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Parole importante dette da un Zerbi che nel campo musicale ci ha lavorato per anni. Sì! Io per Rudy nutro una stima profonda. Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici”.

Di seguito anche un recente post Instagram della trasmissione con Wax:

