Spesso criticata per alcune foto e certi racconti sulle sue abitudini, Rosa Perrotta questa volta fa sorridere i suoi fan con una curiosa “rivelazione”…

L’abbiamo vista spesso al centro di critiche e polemiche per alcune dichiarazioni o alcune foto pubblicate via social. Questa volta, però, il clima è ben diverso per Rosa Perrotta che rispondendo ad alcune domande dei fan ha scherzato anche sulla sua linea svelando il “segreto” del suo essere sempre magra…

Rosa Perrotta svela come fa ad essere sempre magra

Rosa Perrotta

Come detto, Rosa Perrotta ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram a proposito del suo aspetto fisico. A 33 anni, e nonostante due gravidanze recenti e ravvicinate, l’ex volto di Uomini e Donne appare sempre in splendida forma. Ben curata, senza chili di troppo e molto attenta ai particolari. Ma quale è il suo segreto? Specie in tema di linea?

A confessarlo è stata lei stessa con grande ironia e onestà. Nelle sue stories, la donna ha scritto: “Come fai ad essere così magra? Allora, guarda, è una tecnica molto elaborata: ci ho messo anni a perfezionarla ma in parole spicciole: TIRO LA PANCIA”.

Una risposta che sicuramente avrà spiazzato tanti. Ancora di più le stories successive dove la stessa donna ha mostrato cosa intedesse dire. Nel video che ha pubblicato, infatti, in una posa appare super perfetta e magrissima ma nella successiva un po’ più naturale con una leggerissima forma in vita dovuta alle gravidanze o a qualche piccolo eccesso nelle festività di Natale e Capodanno.

Ad ogni modo la sua bellezza, anche interiore, resta intatta e la conferma arriva dalle varie reazioni ai suoi post dove è possibile leggere davvero una valanga di commenti di affetto da parte di tutti.

Di seguito anche un recente post Instagram della nota influencer:

