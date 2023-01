Uscito dalla Casa del GF Vip, Antonino Spinalbese non è ancora rientrato. Sui social è allarme sulla sua salute. Tornerà nel reality?

Allarme al GF Vip a proposito di Antonino Spinalbese su cui c’è un vero e proprio giallo in merito alle sue condizioni di salute. Nelle scorse ore, l’uomo ha lasciato momentaneamente la Casa per “controlli medici” ma ancora non è rientrato. In tanti si domandano quale sia il suo reale stato e se riuscirà a fare rientro nel programma.

Antonino Spinalbese è un caso al GF Vip: come sta?

Antonino Spinalbese

Lo scorso 31 dicembre 2022, Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del GF Vip per sottoporsi a dei controlli medici. Il 27enne, noto soprattutto per la sua vecchia relazione con Belen Rodriguez, insieme a cui ha avuto una bambina nel 2021, non ha ancora fatto rientro nell’appartamento più spiato d’Italia generando grande mistero attorno alle sue condizioni di salute.

Diverse le ipotesi che circolano tra i fan e in rete. Alcune anche piuttosto gravi. C’è chi ha raccontato di problematiche al pancreas e chi, invece, ha sottolineato come lo stesso Spinalbese abbia più volte spiegato di soffrire di una cisti nella zona del coccige che, già in passato, gli aveva dato qualche problematica.

Ad ogni modo tutti i fan e i telespettatori sono rimasti alle informazioni ufficiale della produzione che aveva scritto: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici”.

A distanza di qualche giorno, però, l’uomo ancora non ha fatto ritorno nella Casa. Difficile, ora fare previsioni su cosa potrà accadere nelle prossime ore. In molti si domandano se riuscirà a rientrare e soprattutto se stia bene o meno.

Secondo le previsioni gli sarà permesso rientrare nella Casa nelle prossime ore, anche se ovviamente non ci sono certezze.

Di seguito anche il post Instagram del GF Vip sull’uscita del concorrente:

