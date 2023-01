Una curiosa confessione social da parte di Michelle Hunziker a proposito degli ultimi giorni di eccessi durante le vacanze.

Simpatica e solare come sempre, Michelle Hunziker ha iniziato il nuovo anno riprendendo le sane abitudini per mettersi alle spalle gli eccessi delle feste. La conduttrice ha ammesso via social di aver bevuto un po’ troppi alcolici in questo periodo tra Natale e Capodanno e di aver trovato la soluzione nei drenanti. Anche se…

Michelle Hunziker, dopo i drenanti qualche “problema”

Michelle Hunziker

Come anticipato, Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze di Natale e Capodanno tra le montagne innevate di San Cassiano in compagnia di Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e la coppia di amici Serena Autieri e il marito Enrico Griselli. Festività che la stessa showgirl ha ammesso di aver trascorso con qualche eccesso a tavola in tema cibo e bollicine.

E a proposito di alcol, proprio la svizzera ha raccontato nelle sue stories Instagram: “Sono qua sulle piste e vi devo confessare una cosa. Ho preso i drenanti stamattina, perchè mi son detta ‘dopo tutto quello che abbiamo mangiato e tutto l’alcool che abbiamo bevuto è ora di purificarsi'”, ha spiegato la donna ridendo e ammettendo qualche eccesso.

Con la stessa sincerità e ironia, poi, la donna ha anche aggiunto di avere, però, adesso un problemino: “E ora che sono sulle piste (per sciare ndr) mi sono fermata ad ogni rifugio per fare pausa toilette”. Evidentemente, quindi, i drenanti stanno facendo effetto e le impediscono di godersi pienamente la montagna e la neve. Un piccolo guaio ma che siamo sicuri la bella Michelle sarà in grado di superare pienamente.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice proprio a tema “alcolico” in compagnia dell’amica Serena Autieri con la quale ha trascorso queste festività tra Natale e Capodanno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG