Dopo il Natale in Kenya, ecco le vacanze a Dubai per Elisabetta Gregoraci che sui social ha mostrato un misterioso anello…

Si era tanto parlato delle vacanze in Kenya di Elisabetta Gregoraci in compagnia del figlio Nathan Falco e anche dell’ex marito Flavio Briatore. Ora, però, la showgirl ha cambiato destinazione, raggiungendo Dubai e, probabilmente, il suo attuale compagno Giulio Fratini. Un ricongiungimento che potrebbe aver portato anche delle novità, dato che sui social è spuntato un misterioso anello…

Elisabetta Gregoraci, entusiasmo social e quell’anello…

Elisabetta Gregoraci

Come ogni anno, la showgirl ha trascorso le feste in famiglia ma dopo il Natale insieme a Flavio Briatore e al loro amato figlio Nathan Falco, ecco la partenza per Dubai. A confermarlo è stata lei stessa con alcune stories Instagram pubblicate in queste ore.

Ad aspettarla c’era Giulio Fratini, suo attuale compagno. Il 2023 è dunque iniziato insieme a lui e, in tale ottica, pare che anche il futuro possa essere decisamente di coppia.

Un possibile indizio – scrive anche Fanpage – è una prezioso e misterioso anello comparso nelle stories social della Gregoraci. La donna ha anche taggato l’imprenditore in un’altra storia e questo potrebbe far pensare ad importanti progetti futuri. “Felice”, ha scritto a corredo dell’immagine di cui vi abbiamo appena parlato. Staremo a vedere se ci saranno novità in tal senso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con gli ultimi a scatti a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno:

Riproduzione riservata © 2023 - DG