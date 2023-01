La crescita in tv, la carriera e le ambizioni: Stefano De Martino si è raccontato a 360° su diversi argomenti legati al mondo televisivo.

Stefano De Martino è diventato, senza ombra di dubbio, uno dei presentatori più amati e competenti del panorama televisivo italiano. L’ex ballerino di Amici ha raccontato la sua esperienza da presentatore e la sua crescita, ancora in atto, in questo ruolo a TV Blog ammettendo anche le difficoltà incontrate all’inizio ed in una particolare fase.

Stefano De Martino e la carriera in tv

Stefano De Martino

In onda attualmente sulla Rai con ‘Bar Stella’, Stefano De Martino ha raccontato la sua crescita nel mondo della televisione dopo l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’ormai ex ballerino, infatti, ha iniziato a cimentarsi in diversi ruolo di conduzione in tv partendo da invitato, all’Isola dei Famosi, fino ad arrivare, negli ultimi anni, ad avere i suoi programmi di successo.

Sugli inizi, il presentatore ha detto: “Il mio flop all’Isola? L’esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi è stata molto faticosa perché non ero capace a fare quella cosa lì. Ho capito però grazie a quell’esperienza quali fossero i miei limiti e soprattutto che cosa sarei potuto diventare”.

E in effetti la crescita è stata evidente. Nel 2019 ha ereditato ‘Stasera tutto è possibile’ da Amadeus: “L’unico modo per non fare rimpiangere una conduzione di successo è di trovare il proprio modo, non cadendo nello scimmiottamento dello stile di conduzione che ti ha preceduto. Io e Amadeus abbiamo uno scarto generazionale e di carriera, la mia è appena iniziata, la sua è in una fase di glorificazione. Mi sentivo molto piccolo messo lì all’inizio e non volevo emulare quella sicurezza che lui ha. Così ho capito che in quel caso per me mettermi in gioco, rispettando la mia personalità, quantomeno mi avrebbe aiutato a trovare una chiave per affrontare la conduzione”.

E su Bar Stella e l’ispirazione Renzo Arbore: “La seconda serata di Rai2 ci ha permesso però di sperimentare e di trovare la nostra strada gradualmente. Per me ora il programma ha un suo codice, una sua natura. Renzo per me è impareggiabile, rappresenta solo un’ispirazione […]”.

Di seguito un recente post Instagram proprio del ballerino e conduttore:

