Passato Capodanno, Chiara Ferragni ha optato per le pulizie domestiche e lo ha fatto ripresa da un’amcia. Qualcuno, però, non le crede…

Ormai ci è abituata e, probabilmente, non ci farà neanche caso. Eppure Chiara Ferragni è finita, di nuovo, nella bufera sui social. Il motivo? Le pulizie successive alla baldoria di Capodanno. L’impreditrice digitale si è mostrata intenta a pulire per terra con una aspirapolvere ma qualcuno crede sia tutta una “scena”.

Chiara Ferragni fa le pulizie ma scatta la polemica

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni che passa l’aspirapolvere fa discutere. Nessun errore: la moglie di Fedez è stata ripresa da un’amica mentre si dedica alle pulizie successive alle feste di Capodanno. Peccato che, in tanti, non credano ai loro occhi…

La nota impreditrice digitale, infatti, è stata ripresa mentre, con una aspirapolvere, si dilettava nelle pulizia della abitazione nella quale si trova questi giorni. La bella Ferragni si è fatta riprendere in vesti decisamente inedite che, però, non hanno convinto molti.

Per tanti, infatti, il video che mostra l’imprenditrice digitale pulire è pura finzione. Una trovata per “normalizzarsi”. In diversi recenti post Instagram, infatti, è possibile vedere diversi commenti che fanno riferimento anche a questa breve clip pubblicata nelle sue stories.

Le immagini mostrano come Chiara stia passando, in modo un po’ goffo, l’aspirapolvere sul tappeto e sotto il divano della casa presa in affitto con i suoi amici per festeggiare la notte di San Silvestro. Lei stessa ride un po’ delle sue “gesta” e, forse anche per questo, alcuni haters non le perdonano “tale finzione”.

Se si sia trattato effettivamente solo di una cosa ironica e una trovata per “far parlare” (ancora), non è dato saperlo. Certo è che il risultato è stato virale.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna dove sono presenti diversi commenti di haters davvero di ogni tipo:

