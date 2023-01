Caos nella Casa del GF Vip dove nella notte sono state scintille tra alcuni concorrenti. Due in particolare non se le sono mandate a dire…

Anno nuovo, solite discussioni accese nella Casa del GF Vip. Succede di tutto nella notte appena trascorsa e i fan sui social non si sono fatti scappare neppure questa (anche perché era davvero difficile). Tra i concorrenti sono volati insulti e non solo. Protagonisti? Oriana Marzoli e Dana Saber con la partecipazione, non richiesta, di Luca Onestini.

GF Vip, concorrenti furiose: cosa è successo nella notte

Alfonso Signorini

Difficile capire cosa abbia fatto scattare, per davvero, la furia nella Casa del GF Vip. Certo è che Oriana Marzoli e Dana Saber non se le sono certo mandate a dire. Le telecamere sempre accese del reality hanno mostrato in queste ore una lite pesantissima scattata nella notte tra le due donne.

“Vuoi una clip disperatamente perché non sei nessuno qua. Ridicola”, aveva detto la Marzoli. “Questo è mio, non ho toccato niente di suo. Ha messo le sue scarpe nel mio armadio senza chiedermi il permesso. Ridicola! Chi ha lanciato le tue scarpe? Sono dentro un armadio. Pazza! Ridicola! Non vedi che sei patetica! Una persona che sta cercando continuamente una clip perché non sei nessuno! Sei uno zero!”.

Parole a cui Dana non aveva saputo rispondere nell’immediato e che hanno visto l’intervento di Luca Onestini che, però, provando a far fare la pace alle due ha ricevuto, anche lui, risposte dure e seccate.

La donna, in compenso, a quanto pare, ha avuto modo i replicare alla Marzoli successivamente con una frase decisamente infelice: “Oriana comunque è una battona!”. Una frase detta in giardino dove era presente pure Nikita che ha voluto subito prendere le distanze da questa querelle pesante.

Ovviamente, ai social non è sfuggito nulla e sui vari network sono presenti diversi commenti e soprattutto filmati che raccontano bene l’accaduto.

Staremo a vedere se ci saranno novità in queste ore ma il clima è decisamente infuocato.

Di seguito anche un post su Twitter con parte dell’accaduto nella Casa:

Infine anche le parole pesanti di Dana:

#gfvip "cmq lei è una battona" detto ad Oriana.. minchia spero che veda sti video e ti faccia spendere tutti i soldi che hai guadagnato li in avvocati!! cmq le amiche che ti somigliano si scelgono. pic.twitter.com/p4i8npD7fp — GameOver 🖕x 🖕te🖕 (@gameoverrevoema) January 1, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG