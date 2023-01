Tiziano Ferro ha pubblicato sui social una foto con la figlia Margherita, ma dall’account di Vasco Rossi: il post è stato subito rimosso.

Il 2023 non è iniziato nel modo migliore per il social media manager di Tiziano Ferro e di Vasco Rossi. È stata infatti pubblicato per errore il messaggio di auguri del cantante di Latina, con tanto di foto con la figlia Margherita, sull’account di Vasco. Un errore che è stato notato immediatamente, infatti il post è stato subito cancellato, ma non abbastanza in fretta da non essere visto da diversi fan, che si sono chiesti cosa stesse succedendo.

Tiziano Ferro, gli auguri dal profilo di Vasco

Una foto tenerissima insieme alla figlia Margherita e un augurio per il nuovo anno: “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita)”. Questo post di Tiziano Ferro è stato pubblicato per sbaglio sul profilo di Vasco Rossi, ma rimosso quasi subito e pubblicato sul profilo corretto. Probabilmente il social media manager, che gestisce entrambi gli account, ha fatto confusione.

Non sono mancati però alcuni commenti divertiti da questa innocente gaffe: “Me lo ricordavo diverso Vasco”, “Già siamo confusi, non mettertici anche tu”, “Scusa Tiziano ma prima non eri Vasco Rossi? Io mi sento smarrito”. Dopo poche ore anche Vasco Rossi ha pubblicato un video di auguri per i suoi fan e anche in questo caso non sono mancati alcune frecciatine alla gaffe social: “Un minuto di silenzio per il social media manager di Vasco Rossi e Tiziano Ferro che il primo giorno del nuovo anno è riuscito a perdere il lavoro”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG