Ecco quali sono le location di Più forte ragazzi, uno degli indimenticabili film con protagonista la coppia Bud Spencer – Terence Hill.

Bud Spencer e Terence Hill, con i loro film, hanno saputo intrattenere e far divertire generazioni diverse di spettatori, tanto che ogni volta che vengono riproposti sul piccolo schermo vengono ancora rivisti con piacere. Una delle loro pellicole più famose è Più forte ragazzi: diretto da Giuseppe Colizzi e uscito nel 1972, nei film i due attori interpretano i ruoli di Salud e Plata, due amici piloti di aerei che, dopo essere finiti nella giungla in seguito a un incidente, si ritrovano a gestire un giacimento di diamanti. Vediamo ora quali sono le location di Più forti ragazzi.

Più forte ragazzi: le location del film

La storia raccontata in Più forte ragazzi è ambientata in Brasile, lo si evince che dal fatto che vengono citate le città di Macapà e di Santarem, oltre al fiume Tapajos, il film è stato per girato in un altro stato sudamericano: la Colombia.

Bud Spencer, Terence Hill e tutti gli altri attori e attrici hanno infatti girate le varie scene tra Bogotà, Cartagena de Indias, Riohacha e Santa Marta. Oltre ovviamente che all’interno della foresta amazzonica, in una zona molto distante dai centri abitati e frequentata solamente dalle tribù indigene. Terence Hill ha poi rivelato che durante le riprese, la troupe era sempre osservata da distante proprio dagli indigeni colombiano che abitano nella foresta amazzonica.

Più forte ragazzi: il cast del film

Oltre ai già citati Bud Spencer e Terence Hill, nel cast di Più forte ragazzi troviamo anche René Kolldehoff nei panni di Mr. Ears e Cyril Cusack in quelli de il Matto. E poi ancora hanno lavorato al film Carlos Munoz, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Michel Antoine, Sergio Bruzzichini, Alexander Allerson e Ferdinando Murolo.