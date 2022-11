Ecco le location di Il ladro di giorni, film drammatico con protagonisti Riccardo Scamarcio e Augusto Zazzaro.

Salvo è un bambino come gli altri ma la sua vita all’improvviso cambia quando vede il proprio padre venire arrestato davanti ai suoi occhi. Per sette anni cresce con gli zii finché, finalmente, può rivedere il padre che esce di prigione e torna per passare alcuni giorni con lui non propri all’insegna della legalità. E’ questa, in sintesi, la trama di Il ladro di sogni, film diretto da Guido Lombardi che ha saputo conquistare la critica e anche il pubblico. Vediamo ora quali sono le location di Il ladro di sogni.

Il ladro di sogni: le location del film

Il ladro di sogni è stato girato tra il Trentino Alto Adige, la Puglia, la Campania e la Basilicata. A Trento è stata girata la scena in cui Salvo rivede per la prima volta il padre appena uscito dal carcere (la scena è stata girato al Parco Fratelli Michelin), a Trento troviamo anche il parcheggio dove Enzino (Riccardo Scamarcio) carica la droga che deve portare in Puglia. La piscina nel quale il bambino si tuffa è invece quella del Lido di Bolzano.

RICCARDO SCAMARCIO

L’hotel dove padre e figlio si fermano a dormire è il Lido Palace di Riva del Garda. Spostandosi in Puglia tra le location troviamo Gravina di Puglia, paese che si trova in provincia di Bari. Tra i luoghi che si possono riconoscere c’è il Ponte Acquedotto, che è quello in cui Enzino cerca Totò tra i flagellanti.

Sempre in Puglia sono state girate scene al Parco dei Trulli di Polignano a Mare, al ristorante Il Gallo di Terlizzi. La casa dove abita Bianca è invece a Bari, in via di Santo Spirito di Carnia.

In Campania sono state invece girate delle scene a Marina di Camerota, dove i protagonisti incontrano per la seconda volta le turiste tedesche. A Matera, in Piazza San Pietro Caveose è stata invece girata la scena dove Enzino viene ucciso.

