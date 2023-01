Ecco quali sono tutte le principali differenze tra i film e i libri di Harry Potter: il magico mondo di Hogwarts non è sempre uguale.

Harry Potter e il magico mondo di Hogwarts continuano, da anni, a conquistare generazioni differenti di lettori e di spettatori. I libri di J. K. Rowling sono ben presto diventati dei best seller quando sono usciti e i film hanno sbancato i botteghini: chi ha letto i primi e poi visti i secondi si sarà accorto che ci sono delle differenze. Vediamo allora quali sono tutte le principali differenze in Harry Potter tra i film e i libri.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e la pietra filosofale

La prima grande differenza tra libro e film in Harry Potter e la pietra filosofale riguarda il professor Raptor: quante il primo incontro con il giovane mago nel film ha già il turbante che gli scopre la testa e nasconde Voldemort, nel libro invece non ce l’ha perché Voldemort prenderà possesso di lui solo più avanti. Nel libro, inoltre, Voldemort non è un volto, ma solamente un contorno sfocato con narici di serpente.

Treno Hogwarts, Harry Potter

Da quando Harry fa gli acquisti per Hogwarts a quando prende il treno per la scuola nel libro trascorre un mese in cui il protagonisti torna a casa dagli zii, nel film invece avviene subito dopo.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e la camera dei segreti

Il Harry Potter e la camera dei segreti la prima differenza tra libri e film è che nel romanzo la magia che Dobby compie all’inzio viene recepita dal Ministero della Magia come se a farla fosse stato Harry che riceve una lettera dal Ministero di ammonizione di violazione delle arti magiche in presenza dei babbani. La violazione del regolamento comporta prima un ammonimento, poi l’espulsione dalla scuola di magia.

Nel libro il personaggio di Colin Canon è inoltre molto più presente che nel film.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Il film è una trasposizione quasi fedele del libro, la differenza principale è nel finale, dove nella pellicola manca la parte del discorso di Silente al giovane maghetto.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e il calice di fuoco

Da Harry Potter e il calice di fuoco in poi le differenze tra film e libri sono sempre di più. All’inizio del romanzo, Harry ha un incubo su Voldemort quando si trova a casa dei Durslely, nel film ciò avviene quando è già dai Weasley. Nel film invece è stata completamente omessa la scena dell’elfo domestica Winny. Nel libro i poi concorrenti del Torneo Tremaghi non arrivano il giorno dell’inizio della scuola.

Il labirinto dell’ultima prova nel libro non ha muri che si muovono ma è pieno di varie creature magiche. Dopo che Silente salva Harry da Barry Crouch Jr., chiama Caramell per interrogarlo: nel libro invece Caramell fa invece arrivare subito i Disegnatori che uccidono il prigioniero.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Nel film non appare Fiorenzo, il centauro che aveva già salvato Harry Potter nel corso del primo film. Nel film viene inoltre approfondito solo superficialmente il rapporto tra Harry e Cho e, cosa più importante, nel libro non è Cho a fare la spia sull’Ordine della Fenice ma è la sua amica Marietta.

Inoltre nel filme viene completamente saltata l’ultimo capitolo del romanzo, quello in cui viene svelato il significato della profezia.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e il Principe Mezzosangue

La prima scena che non è presente nel film ma che è raccontata nel libro è quella di Silente a casa dei Durlsey. In compenso nella pellicola è presente una scena totalmente assente nei romanzi: quello dell’attacco alla tana. Non è invece mai spiegata la maledizione di Silente all’anello di Gaunt.

Nel film non è poi presente il personaggio del fantasma di Mirtilla Malcontenta. E’ completamente diversa anche la scena del bacio tra Harry e Ginny, che nel libro avviene al termine della finale di Quidditch, nel film nella stanza delle necessità. Inoltre nel film viene omesso che Harry passa molto tempo in punizione e non può neanche giocare a Quidditch per aver ferito Draco.

Nel libro, prima di morire, Silente pietrifica Harry per impedirgli di assistere alla scena. Nel film invece il protagonista vede tutto e non c’è menzione dalla battaglia che avviene tra gli studenti e i Mangiamorte nei corridoi di Hogwarts. Nel film non viene neppure mostrato il funerale di Silente.

Differenze tra libri e film in Harry Potter e i Doni della Morte

La prima differenza tra film e libro è che nel romanzo Hermione non effettua l’incantesimo Oblivion sui genitori. Nel romanzo Hagrid non sviene perché colpito da un incantesimo, ma si scaglia sulla scopa di in mangiamorte ed entrambi cadono.

Nel libro, al matrimonio di Bill e Fleur, Harry in realtà si presenta con le sembianze di un ragazzo babbano di un villaggio vicino che viene presentato come un cugino Weasley e solo Luna lo riconoscere. Nel film viene poi omessa la scena in cui Lupin si reca da Harry per annunciargli la nascita del figlio e la lite che successivamente i due hanno.

La scena del ballo nella tenda tra Harry e Hermione è invece totalmente assente nei film. E’ poi diversa la scena in cui i tre protagonisti vengon catturati dai mangiamorte.

Riproduzione riservata © 2023 - DG