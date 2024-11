Dallo scoop su Elisabetta Gregoraci e Briatore al maxi regalo per Silvia Toffanin: i gossip della settimana

Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo della tv e dei suoi: andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente animati dal mondo della televisione, dei social e in generale dello spettacolo. Non sono mancati i colpi di scena in tema amore con le confessioni inedite di Belen Rodriguez sugli ex ma anche lo scoop su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore così come il super regalo di compleanno ricevuto da Silvia Toffanin. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 4 all’8 novembre 2024.

I gossip della settimana: scoop su Elisabetta Gregoraci e Briatore

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Incredibile ma vero (forse). Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si risposano. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Diva e Donna, la ex coppia sembra essere pronta al clamoroso ritorno di fiamma che, per la verità, è sempre stato in essere visto il feeling mai perso e il figlio in comune.

Le confessioni sugli ex di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Hanno suscitato grandi reazioni le confessioni di Belen Rodriguez relative alle prove d’amore dei suoi ex. L’argentina, infatti, ha raccontato che alcuni di loro hanno fatto di tutto per lei, compreso dormire fuori dalla porta una notte intera…

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera fanno sul serio

Chiara Ferragni

Dopo essere stati avvistati alla festa di Halloween insieme, sembra proprio che tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera le cose stiano andando alla grande. La coppia, o presunta tale, avrebbe già superato lo step delle presentazioni ai figli. Sembra, infatti, che l’influencer abbia fatto conoscere a Leone e Vittoria il noto imprenditore.

Silvia Toffanin, il regalo di compleanno da Pier Silvio

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Una giornata indimenticabile, quella vissuta da Silvia Toffanin in occasione del suo compleanno. A regalargliela, ovviamente, l’amato compagno, Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto si è appreso da Chi, la donna oltre ad una cena in un ristorante importante, avrebbe ricevuto un maxi regalo, probabilmente un gioiello molto prezioso…

Nuovo podcast per Fedez

Fedez

Dopo essere tornato attivo sui social per Halloween, ecco Fedez prendersi di nuovo la scena e anticipare quello che sembra il prossimo impegno: un nuovo podcast. Il rapper, insieme a Mr. Marra, infatti, ha mostrato alcune immagini che farebbero pensare ad una nuova avventura dopo la fine di Muschio Selvaggio.