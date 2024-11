Fedez, arriva il nuovo podcast: lo spoiler sui social

Torna super attivo Fedez sui social e lo fa con una sorta di annuncio in anteprima di quello che pare essere un nuovo podcast.

Dopo essere sparito per qualche tempo dai social, Fedez ha fatto il grande ritorno per Halloween e successivamente in queste ore con quello che è sembrato un piccolo spoiler in vista del futuro. Per il rapper pare essere in arrivo un podcast tutto nuovo dopo la fine del suo rapporto di lavoro con Luis Sal per ‘Muschio Selvaggio’.

Fedez, arriva il nuovo podcast?

Cosa avrà in mente Fedez in vista del futuro? Probabilmente un nuovo podcast dopo la conclusione dei rapporti con “l’ex amico” Luis Sal con cui condivideva ‘Muschio Selvaggio’. Il rapper, a modo suo, sembra aver fatto uno dei suoi classici spoiler relativamente a quanto i seguaci potranno vedere tra qualche tempo.

Fedez

A fare compagnia all’ex marito di Chiara Ferragni, anche Mr. Marra, apparso con Fedez in diverse stories social.

Cosa ha mostrato il rapper

Come detto, Fedez si è mostrato sui social con alcune stories su Instagram. In particolare, senza svelare nulla o dare indizi particolari, il rapper si è fatto vedere con Mr. Marra mentre salive le scale di una abitazione fino ad arrivare in una stanza che, ipotizziamo, sia stata adibita per girare il loro nuovo podcast.

Nei contenuti condivisi, il rapper ha fatto vedere alcune lucette e poi ha detto con stupore: “Eh….”, facendo capire di essere soddisfatto di quanto aveva davanti a sé. Ma non solo. Successivamente è parso far riferimento a quella che potrebbe essere la sigla del podcast. Anche in questo caso, però, nessuna anticipazione. L’unica simpatica curiosità è relativa a due emoticon scelte nelle storie: una padella e un cuoco come a dire che “qualcosa bolle in pentola” o qualcosa “stiamo preparando”. Staremo a vedere, quindi, quando Fedez vorrà ufficializzare il nuovo progetto.