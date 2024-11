Amici, sorpresa nella classifica dei cantanti: i migliori e i peggiori

Prime classifiche per gli allievi della scuola di Amici: i cantanti sono stati giudicati dalle radio. Ecco come è andata.

Si fa sul serio nella scuola di Amici con gli allievi chiamati a fare i conti con le prime classifiche. Non solo quelle dei professori ma, come in questo caso, quelle dei rappresentanti delle radio. Nel corso dell’ultimo daytime, ecco la graduatoria a sorpresa relativa ai giovani artisti e ai rispettivi inediti. Non tutti sono rimasti contenti…

Amici, la classifica delle radio per i cantanti

Tempo di prove per i cantanti della scuola di Amici che nel corso dell’ultimo daytime del programma sono stati chiamati ad esibirsi col proprio inedito davanti ad alcuni dei rappresentanti delle radio. I vari ragazzi si sono esibiti con le rispettive canzoni e hanno cercato di sorprendere “i giudici”.

Maria De Filippi

Chiamati uno per volta a centro studio, i cantanti si sono esibiti e hanno ascoltato, a fine della propria esibizione, i commenti dei rappresentanti delle radio. Successivamente, dopo che tutta la classe canora ha messo in scena la propria prova, ecco arrivare il verdetto.

I ragazzi sono stati giudicati e per loro è arrivata anche una classifica. A vincere la sfida per le radio è stata Chiamamifaro che si è imposta su Nicolò e Vybes. Appena fuori dal podio Diego e Senza Cri.

A chiudere la graduatoria, invece, e quindi a risultare i peggiori in questa gara, sono stati Luk3, Trigno e Ilan.

I rappresentanti delle radio hanno votato gli inediti dei cantanti di #Amici24 e questa è la loro classifica! pic.twitter.com/tnyLPix0WO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2024

Le reazioni

A seguito della classifica stilata dai rappresentanti delle radio, senza dubbio, i primi sono rimasti molto felici. Ben diverso il discorso per i vari Ilan, Trigno e Luk3. Proprio su questi ultimi due, alcuni utenti del web hanno commentato: “Trigno sotto Luk3 non si può vedere”. E ancora: “Era DA TEMPO che non sentivamo inediti di QUALITÀ ad Amici. Fanno paura quelli di Ilan, Nicolò e SOPRATTUTTO (A sorpresa) TRIGNO! Un applauso anche alla Petty (che scelse anche Ilan)”.

Staremo a vedere se i ragazzi diranno la loro nelle prossime ore e se cercheranno di far ricredere i vari personaggi delle radio.