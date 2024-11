Romina Carrisi “contro” Amadeus: arriva la frecciata pro Al Bano

Verso Sanremo 2025 tra ipotesi di cast e speranze: curioso il commento di Romina Carrisi su papà Al Bano e… Amadeus.

Chi andrà a far parte dei big a Sanremo 2025? Ancora non si sa. Quello che è certo è che Al Bano sta provando in tutti i modi ad esserci anche dopo quello che lui stesso ha definito il “bidone” ricevuto in passato da Amadeus, ormai ex direttore artistico della kermesse musicale. Ad andare, in un certo senso, “contro” l’ex presentatore anche la figlia del cantante di Cellino San Marco, Romina Carrisi che, intervenuta a ‘La Volta Buona’, non ha risparmiato qualche frecciatina…

Romina Carrisi, la frecciata ad Amadeus

Ospite a ‘La Volta Buona‘ nel salotto di Caterina Balivo, Romina Carrisi è stata interrogata sulla volontà di suo padre Al Bano di andare a Sanremo 2025 con Carlo Conti. In questo senso, la figlia del cantante di Cellino San Marco ha spiegato la situazione e ha lanciato una stoccata ad Amadeus, ex direttore artistico della kermesse.

Al Bano Carrisi

“(Al Bano ndr) Non ha perdonato il bidone che gli ha fatto Amadeus e quindi con quella tigna da pugliese…”, ha esordito Romina. “Se era sicuro di partecipare a Sanremo lo scorso anno? Certo. Da quello che ho capito, papà era andato a cantare con Morandi e Ranieri come super ospite, però poi vorrei venire come concorrente. Lui vive per l’adrenalina. Il problema è che Amadeus… beh, è successo qualcosa“, ha concluso senza fornire dettagli.

Il commento sulle canzoni di papà Al Bano

Curiose, invece, le parole a proposito della canzoni che Al Bano avrebbe proposto a Conti per Sanremo 2025. “Ha mandato due canzoni: una sull’amore e un’altra sull’amore in senso lato come collante di questo mondo… sulla pace? Sì, l’amore come collante per la pace. Credo. Io le canzoni non le ho sentite, credo le abbia sentite solo il suo arrangiatore e Carlo Conti”, ha svelato Romina.