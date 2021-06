Scopri tutto quello che non sai su Romina Carrisi: la sorella scomparsa, la dipendenza da sostanze e la rinascita con la poesia!

Romina Jolanda Carrisi-Power, conosciuta semplicemente come Romina Jr, è la figlia più piccola avuta da Al Bano e Romina Power, ed è una nota attrice, nonché fotografa e poetessa. la sua biografia è segnata dalla dolosa scomparsa della sorella Ylenia, il divorzio dei genitori e un lungo percorso per accettarsi (e per riuscire a portare quel cognome così ingombrante). Scopriamo alcune curiosità su Romina Carrisi Jr e sulla sua vita privata!

Chi è Romina Carrisi Jr, la biografia

Nata il 1 giugno 1987 (Gemelli) a Cellino San Marco, per Romina Carrisi-Power il doppio cognome di famiglia è sempre stato un grande fardello. Oggi le sue grandi passioni sono scrivere poesie e fare fotografie – ha all’attivo già diverse mostre fotografiche – ed è anche attrice teatrale.

È cresciuta tra gli USA, dove ha fatto anche la cameriera in un night club per mantenersi, e l’Italia, dove ha provato a lavorare come commessa, ma tutti la riconoscevano ed è stata costretta a smettere.

Nel nostro Paese l’abbiamo vista anche in un piccola parte in Don Matteo, ma declina spesso gli inviti in TV perché le chiedono sempre di parlare solo di Albano e Romina.

Romina Carrisi

Ha attraversato un periodo molto buio nella sua vita, che l’ha portata all’abuso di sostanze stupefacenti: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro“, spiegò a Gente.

Dove vive Romina Carrisi?

La giovane figlia di Albano ha un concetto molto anticonvenzionale di dimora. Sul braccio ha tatuata la parola ‘casa’ e ha spiegato: “Sono io la mia casa. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearla ovunque io vada, con chiunque io sia”, ha raccontato a Vanity Fair.

Sappiamo, però, che per la maggior parte dell’anno vive in California, negli USA, con mamma Romina. Poi, si dive poi tra l’Italia, dove vive papà, e la Croazia, dove vive la sorella Cristel con il marito.

La vita privata di Romina Junior

Romina ha un ottimo rapporto con Jasmine e Al Bano Jr, i figli avuti dal padre con la sua seconda compagna, Loredana Lecciso, che considera dei veri e propri fratelli.

A Jasmine, da piccola, dava il latte e cambiava il pannolino; quando è cresciuta è diventata al sua compagna di palestra. Al Bano Jr, invece, a suo dire, ha ereditato tutti il senso dell’umorismo di papà.

Romina e Ylenia Carrisi

Sua sorella Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1993; sulla vicenda, per il troppo dolore, lei si è espressa in un’unica occasione.

“Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata”, ha detto a Chi.

Romina Carrisi è fidanzata?

Non si conosce moltissimo dei fidanzati della giovane figlia di Al Bano e Romina Power, complice anche il fatto che viva dall’altra parte del mondo rispetto ai nostri rotocalchi rosa. A Vanity Fair, aveva raccontato di aver dedicato molte delle sue poesie a un suo ex:

“Io diciamo che ho un muso, che è il maschile di musa. Molte poesie me le ha ispirate un ex fidanzato”, ha raccontato, senza precisare di chi si trattasse.

Nel 2017 le è stata attribuito un flirt, mai confermato, con il cantante Michael Bolton che era apparso in uno scatto social al suo fianco. Sappiamo, poi, che nel 2018 è stata legata a Francesco Gastel, con cui conviveva a Los Angeles. In seguito, come un fulmine a ciel sereno, quando meno se lo aspettava, ha ritrovato l’amore…

Chi è il fidanzato di Romina Carrisi?

Sull’identità del suo fidanzato la giovane Carrisi non ha mai rivelato troppo. Sul suo conto sappiamo solo che è un medico:

“Ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. Lui è distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro“, ha rivelato a Gente.

4 curiosità sulla figlia di Al Bano

-Sul suo profilo Instagram pubblica diversi scatti della sua vita privata.

-È allergica al nichel, sostanza presente in molti alimenti, ma di tanto in tanto non rinuncia a un piatto di pasta con le vongole, pagandone però poi le conseguenze…

-Romina e la madre hanno un rapporto strettissimo: “Mi ha aiutato tanto nella mia vita e quindi le sarò eternamente grata“, confessò a Vanity Fair.

-Suo nonno è il grande attore hollywoodiano Tyrone Power, e anche di Linda Christian, anche lei attrice. Un aneddoto su di lei, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno, è che nel periodo in cui frequentava il re della Giordania, gli ha messo dell’Lsd nel tè, un po’ per gioco.

Quanto guadagna Romina Carrisi?

Non abbiamo informazioni precise sui suoi cachet e guadagni, ma sappiamo che si è sempre detta disgustata e contraria ai facili soldi fatti sulla morbosità della gente.

“Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv. […] Tentano di guadagnare di più alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano. Non contribuendo in nessun modo ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo“, ha spiegato in un’intervista per il Giornale di Puglia.