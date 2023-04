Da settimane Romina Carrisi non appare a Oggi è un altro giorno e in tanti credono che la questione sia legata a una lite nel dietro le quinte dello show.

Alcune settimane fa, attraverso Twitter, Romina Carrisi aveva concordato con un utente che l’aveva definita come “una mummia” a Oggi è un altro giorno e si era scagliata contro gli autori del programma tv affermando: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l’iniziativa vengo bloccata”. In seguito all’accaduto la figlia di Al Bano e Romina non è più apparsa nel programma tv. Le due vicende sono collegate?

Tensioni in corso a Oggi è un altro giorno? Qualcuno tra i fan del programma non ha potuto fare a meno di notare che Romina Carrisi (autrice e affetto stabile del programma tv) da due settimane non apparirebbe più al fianco di Serena Bortone e in tanti si chiedono se la vicenda non possa essere in qualche modo connessa al suo tweet infuocato di alcune settimane fa. Al momento la figlia di Romina Power e di Al Bano Carrisi non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti sono curiosi di sapere se le cose stiano davvero così o se quelle in circolazione siano soltanto delle supposizioni infondate.

