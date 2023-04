Secondo i rumor le tensioni tra Enrico Papi e Ilary Blasi potrebbero portare all’immediato addio dell’opinionista all’Isola dei Famosi.

Animi tesi nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi? Secondo The Pipol Gossip sì e anzi, alcune tensioni in corso potrebbero addirittura portare all’addio di Enrico Papi al programma tv. Il gossip avrebbe avuto luogo a seguito di alcuni comportamenti avuti dall’opinionista nei confronti della conduttrice Ilary Blasi (quando ad esempio, nell’ultima diretta, aveva provato a sfilarle di mano la lettera contenente il nome del primo naufrago eliminato).

Enrico Papi

Enrico Papi verso l’addio all’isola: le indiscrezioni

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Enrico Papi avrebbe avuto già degli alterchi con la conduttrice Ilary Blasi e la produzione dell’Isola e per questo potrebbe decidere di lasciare il programma già a partire dal prossimo lunedì (giorno in cui di norma si svolge la diretta).

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e in tanti si chiedono anzi se non si tratti di un caso simile a quello della “lite” tra Alvin e Ilary Blasi (che, dopo l’inizio del programma, hanno precisato che si sarebbe trattato di uno scherzo da loro orchestrato). Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere e i fan sono in trepidante attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.

