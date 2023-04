Hanno smentito più volte e tra loro, adesso, le cose vanno assolutamente bene anche in vista della partenza de L’Isola dei Famosi. Ma un pizzico di tensione tra Ilary Blasi e Alvin, in verità, c’è stato davvero. Ad ammetterlo è stata la presentatrice a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Come anticipato, negli ultimi mesi sono stati davvero tanti i rumors relativi a presunti rapporti tesi tra Ilary Blasi e Alvin. Una lite, delle “minacce” e poi, anche la pace. Sebbene siano sempre sembrate solo indiscrezioni infondate, la conduttrice ha rivelato che qualcosina, sotto sotto, era davvero accaduta.

“Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo”, ha ammesso la showgirl. “Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!”.

Insomma, l’invitato de L’Isola dei Famosi si era davvero offeso in un certo senso e un briciolo di tensione, alla fine, c’è stato anche se il loro rapporto è sempre stato buono, sia quello personale che quello lavorativo.

E a proposito di lavoro, nessuno spoiler sull’inizio del reality: “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras”.

Di seguito anche un recente post Instagram con la "partenza" del programma di Canale 5:

View this post on Instagram

