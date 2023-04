Tornano a mostrarsi insieme Ilary Blasi e Alvin dopo le voci di una presunta lite. Ecco cosa hanno combinato in camerino. Il video.

Tensioni in vista de L’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin? La verità arriva dai social e da un recente filmato condiviso da colui che sarà l’inviato in Honduras per il noto reality. Dopo i tanti rumors a proposito di una presunta lite tra i due, i due volti di Canale 5 si sono mostrati un simpatico siparietto andato in scena direttamente in camerino…

Ilary Blasi e Alvin: come stanno le cose

Ilary Blasi

In un video pubblicato da Alvin su Instagram, ecco l’invitato dell’Isola dei Famosi entrare in camerino dalla collega Ilary Blasi e ironizzare: “Ilary io sto per partire!”. E lei: “Dove vai di bello? In Honduras?”.

Poi, a conferma che i rumors su presunte liti fossero decisamente infondanti, la donna ha anche aggiunto con molta ironia e simpatia: “Fammi un favore, visto che stai per partire, mi levi le scarpe che non ci riesco, dai ti prego…”.

Alvin, sopreso e sorridente, ha deciso quindi di darle una mano a sfilare gli stivaletti con sopra tanti strass: “Sono meravigliosi questi”.

Peccato poi che togliendo la prima scarpa, si scopre che Ilary avesse un piuttosto anti estetico calzino: “Unn la sensualità”. Dal canto suo la Blasi ha risposto: “Questo portatelo in Honduras”.

La curiosa gag social ha quindi confermato che tra la conduttrice e il “suo” invitato non ci sono problemi e, anzi, che il clima tra loro sia assolutamente positivo. Rumors spenti e messi a tacere una volta per tutte. Nei commenti al filmato tantissimi telespettatori sono rimasti felici nel scoprire che non ci sono tensioni tra i due e hanno anche manifestato il desiderio di poter sorridere non appena avrà inizio la nuova edizione dell’Isola.

Di seguito il post Instagram dell’inviato de L’Isola dei Famosi con la conduttrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG