Prime gelosie tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tutta colpa di un comportamento (vecchio) del ragazzo nella Casa del GF Vip.

Stanno proseguendo in queste ore la loro relazione Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro anche se non sono mancate le prime “gelosie”. Curioso un dialogo andato in scena tra i due innamorati e i loro fan in una stanza di Twitter. La modella ha fatto una “scenata” al compagno. Tutta colpa di Nicole Murgia…

Oriana Marzoli gelosia di Daniele: ecco perché

Oriana Marzoli

“Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe”, ha detto Oriana Marzoli parlando nella chat Twitter con Daniele e i fan della coppia. “Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?”.

Spiegando l’accaduto i fan degli “Oriele” hanno preso le difese di Dal Moro ma questo non è bastato. Oriana, evidentemente molto gelosa, ha spiegato: “Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo”. Poi rivolgendosi al fidanzato ha aggiunto: “Ma come ti sei permesso a farla mettere sulle tue gambe?”.

Ridendo e visibilmente divertito dalla reazione della sua lei, Daniele ha detto: “Vi rendete conto di cosa devo fare finito il programma?”.

Poi la richiesta di scuse pubbliche: “Ho capito che a Daniele non piaceva, però lui mi deve ancora chiedere perdono. Chiedimi scusa davanti a tutti”.

Alla fine, il ragazzo ha ceduto: “Va bene, perdonami. Hai 5 mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me”.

Di seguito anche un filmato con audio su Tik Tok con parte della conversazione avuta su Twitter dalla coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG