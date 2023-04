Situazione spiacevole per Chiara Ferragni e i suoi fan. A seguito di un giveaway, dei seguaci hanno segnalato tentativi di truffa.

Tornata a casa dopo il Safari in Sudafrica, Chiara Ferragni si è subito rimessa a lavoro ed insieme al suo team ha indetto un giveaway, un concorso a premi, con il suo brand. Peccato che in queste ore, a quanto pare, molti suoi seguaci le abbiano segnalato dei tentativi di truffa costringendola ad intervenire.

Chiara Ferragni interviene dopo segnalazioni di truffe ai fan

Chiara Ferragni

Come detto, Chiara Ferragni e il suo team hanno indetto un concorso a premi per coinvolgere i seguaci della donna e del suo brand per dar loro modo di vincere, dopo aver seguito dei passaggi, dei prodotti marchiati dalla bella imprenditrice digitale.

Fin qui nulla di male, se non fosse che proprio la diretta interessata è stata costretta ad intervenire in queste ore a seguito di alcune segnalazioni da parte proprio dei fan che hanno fatto notare come siano incappati in dei tentativi di truffa.

Su Instagram, con una storia, la moglie di Fedez ha scritto, infatti: “Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname simili al nostro vi contattano per il giveaway in corso”.

Da qui tutte le precisazioni del caso in modo da evitare problemi: “Vi chiediamo quindi la massima attenzione e di accertarvi che il profilo di provenienza del messaggio in dm sia sempre quello ufficiale del brand. Questo concorso si svolgerà esclusivamente secondo le modalità indicate nel regolamento consultabile al link”.

Un messaggio che servirà quindi a tutte quelle persone interessate che vogliono evitare di finire nelle grinfie di malintenzionati che, a quanto pare, sono sempre in agguato, specie quando si tratta di personaggi con un’ampia fanbase come lo è la Ferragni.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale:

